Credit Suisse AM KAG will investmentrechtliche Erlaubnis zurückgeben

Bei der Credit Suisse AM steht eine Neuausrichtung an: Der Immobilienbereich Global Real Estate will sich in Deutschland künftig auf das Investment- und Assetmanagement von Immobilien fokussieren. Aus diesem Grund ist geplant, die investmentrechtliche Erlaubnis der Credit Suisse Asset Management Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH zurückzugeben. Dies teilte das Unternehmen heute mit.

.

In Einklang mit der Gesamtstrategie von Credit Suisse Asset Management werde sich Global Real Estate in Deutschland künftig ausschließlich auf ihre Kompetenzen im Investment- und Assetmanagement von Immobilien fokussieren. Das Team wird das bestehende Immobilienportfolio mit 45 Objekten und einem Portfoliowert von 2,85 Mrd. Euro ausbauen und weiterentwickeln. Im Zuge dieser strategischen Anpassung ist geplant, die investmentrechtliche Erlaubnis der Credit Suisse Asset Management Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH, eine auf Immobilien spezialisierte Kapitalverwaltungsgesellschaft, zurückzugeben.