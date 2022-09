CREAG kauft für 90 Mio. Südost-Areal „Auf AEG“ von MIB

Catella Real Estate (CREAG) erwirbt für rund 90 Mio. Euro für zwei ihrer verwalteten Sondervermögen, das im Nürnberger Stadtteil Muggenhof gelegene Südost-Areal „Auf AEG“ und hält damit nun über verschiedene Sondervermögen und Beteiligungen das gesamte Süd-Areal des ehemaligen Produktionsgeländes. Verkäuferin ist eine Beteiligungsgesellschaft der MIB AG.

.

„Durch den Erwerb des Südost-Areals wird nun das gesamte südliche AEG-Gelände wieder aus einer Hand verwaltet. Wir sind nun in der Lage Synergien am Campus weiter zu heben und die Erfolgsstory einer nachhaltigen Entwicklung im Bestand für unsere Investoren fortzuschreiben“, sagt Stefan Balzer, Head of Acquisitions der CREAG.



Das über insgesamt ca. 33.500 m² Mietfläche verfügende Areal an der Fürther Straße wurde von einer Beteiligungsgesellschaft der offenen Spezial-AIFs „Sarasin Sustainable Properties – Euroopean Cities“ und „IWS II – Wirtschaftsregion Süddeutschland“ erworben. Das Areal ist Teil der Quartiersentwicklung „Auf AEG“ auf dem ehemaligen AEG-Werk in Nürnberg, welches im März 2007 seine Produktion nach über 90 Jahren am Standort einstellte. Seitdem konnte die MIB Coloured Fields GmbH, eine Tochtergesellschaft der MIB AG Immobilien und Beteiligungen, durch Revitalisierung und Repositionierung der ehemaligen Industrieflächen die Flächen an namhafte Nutzer wie Electrolux oder die Friedrich-Alexander-Universität vermieten und ein attraktives Quartier mit verschiedenen Nutzungsarten entwickeln.



Im Rahmen der energieeffizienten Sanierung der ehemaligen Produktions- und Lagerflächen wurde konsequent auf eine nachhaltige Energieversorgung geachtet. Durch Nutzung von Nahwärme und Ökostrom ist der CO2-Ausstoß der Objekte sehr gering, sodass weder für den Dekarbonisierungspfad des 2°C Ziels noch für die Vorgabe des 1,5°C Ziels bis zum Jahr 2050 ein Stranding Risiko besteht. Eine BREEAM-Zertifizierung des Areals wird bis Anfang nächsten Jahres angestrebt. Die Cenero Energy GmbH, ein Tochterunternehmen der MIB AG, wird dabei als strategischer Partner auch weiterhin bei der energetischen Entwicklung des Areals unterstützen.



„Wir freuen uns, mit der CREAG einen verlässlichen und erfahrenen Investmentmanager für das gesamte Süd-Areal gefunden zu haben, mit dem wir zukünftig weiter bestehende Potentiale am Areal heben können“, ergänzt Bertram Schultze, geschäftsführender Gesellschafter der MIB Coloured Fields GmbH. Am Südost-Areal bestehen noch Baurechtspotentiale, welche die CREAG plant, in den nächsten Jahren in Zusammenarbeit mit der MIB AG zu heben, um die positive Entwicklung der Mikrolage auch durch das Areal selbst mitzugestalten. Durch die nördlich angrenzenden Entwicklungen (Entstehung von ca. 100.000 m² Wohnraum sowie universitärer Einrichtungen) wird der Standort weiter an Bedeutung innerhalb der Stadt Nürnberg gewinnen.



Der Käufer wurde rechtlich und steuerlich von Linklaters, technisch von KVL Bauconsult München GmbH und umwelttechnisch von der HPC AG beraten. Die ESG-Due Diligence hat ebenfalls KVL Bauconsult München GmbH durchgeführt. Darüber hinaus wurde die Käuferin von Colliers beim Ankauf beraten. Die Verkäuferin wurde von dem Berliner Team der Kanzlei BRL Boege Rohde Luebbehuesen begleitet. Die Swisslake AG hat die Transaktion vermittelt.