Coworker Spaces mietet 6.880 m² in One

One Frankfurt

© Ca Immo

CA Immo hat mit dem Coworking-Anbieter Spaces einen Mietvertrag für das im Bau befindliche Büro- und Hotelhochhaus One abgeschlossen. Spaces mietet rund 6.880 m² Bürofläche auf fünf Etagen. Insgesamt verfügt die Büroimmobilie über 43.000 m² Büromietfläche, die Fertigstellung des Gebäudes ist für Anfang 2022 geplant. Die Grundsteinlegung für das neue 350 Mio. Euro schwere Projekt von CA Immo fand bereits im vergangenen Herbst statt [wir berichteten]. Bei dem Abschluss des Mietvertrages war das Beratungsunternehmen Blackolive auf Seiten des Mieters beratend tätig.

.

„Mit dem Abschluss des Mietvertrages mit Spaces erreichen wir den nächsten konzeptionellen Meilenstein für den One. Hier steht der Nutzer mit seinen Bedürfnissen im Mittelpunkt: Kommunikation, Austausch, Urbanität und ein vielfältiges Serviceangebot sind das Leitmotiv unserer Entwicklung. Daher vereinen wir nicht nur mehrere öffentliche und private Nutzungen unter einem Dach, sondern verzahnen diese miteinander“, so Michael J. Morgan, Geschäftsführer der CA Immo Deutschland GmbH und Head of Business Operations.



Das Konzept des insgesamt 66.300 m² Mietfläche großen One sieht eine Nutzungsmischung aus Hotel, Büro, Coworking und öffentlichen Nutzungen wie einem Café in der Lobby und einer Skybar im obersten Geschoss des Gebäudes vor. Herzstück des Gebäudes ist die gemeinschaftlich genutzte Lobby, die sich über den gesamten Erdgeschossbereich erstreckt. Ziel dieser Entwicklung ist, die Urbanität und Lebendigkeit der Stadt in das Gebäude hineinzuführen. „Heutige Mitarbeitergenerationen sind nicht mehr bereit, auf die Qualitäten des Privaten im beruflichen Kontext zu verzichten. Moderne, auf Kommunikation und Kollaboration ausgerichtete Büroflächen und vielfältige Serviceangebote im Bürogebäude werden daher zu einem wesentlichen Kriterium für die Wahl des Arbeitsplatzes“, so Morgan.