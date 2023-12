Covivio und Caritasverband Ostvest kooperieren in Datteln

Covivio vertieft die bestehende Kooperation mit dem Caritasverband Ostvest e.V. in Datteln. Durch die Zusammenarbeit profitieren die Mieter in Datteln von einer Vielzahl an Serviceangeboten aus den Bereichen Gesundheit und Pflege, z.B. durch Alltagshilfe, Betreuungs- und Pflegeleistungen, Unterstützung bei Verwaltungs- und Behördengängen oder Beratungsangebote.

.

Das Ziel der Kooperation ist es, die Autonomie der Mieter zu fördern, damit sie die Herausforderungen des Alltags allein bewältigen können und ihnen so eine möglichst lange Zeit in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen.



„Durch die Kooperation mit dem Caritasverband Ostvest e.V. und dessen Unterstützungs- und Hilfeleistungen erweitern wir unseren Service und machen unseren Mietern ein Angebot, um möglichst lange selbstbestimmt in ihrer Wohnung zu leben. Dies folgt den erfolgreichen Partnerschaften, die wir bereits an anderen Standorten etabliert haben“, erläutert Jochen Humpert, Geschäftsführer Kaufmännisches Bestandsmanagement Covivio Deutschland.



Covivio pflegt bereits langjährige Kooperationen mit lokalen sozialen Einrichtungen im Ruhrgebiet. Durch die Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Oberhausen, dem Pflegedienst Hilfe Daheim in Mühlheim an der Ruhr oder dem Sozialen Ring Rhein-Ruhr erhalten Mieter ein vielfältiges Serviceangebot.