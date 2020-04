Coronakrise drückt vorübergehend Immobilienpreise

Die Covid 19-Pandemie wird vorübergehend sinkenden Immobilienpreise zur Folge haben. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie der Deutschen Bank. Getrieben wird dies durch einen starken Einbruch der Wirtschaft im ersten Halbjahr, der bis auf den Immobilienmarkt durchschlagen wird.

.

Die globale Flucht in sichere Anlagen dürfte für die Wohnimmobilien tendenziell preissteigernd wirken. Temporär ist aber infolge des kräftigen Wirtschaftseinbruchs insbesondere in der ersten Jahreshälfte 2020, der hohen wirtschaftlichen Unsicherheit und der zudem von vielen Menschen empfundenen psychologischen Krise auch mit Preisrückgängen zu rechnen.



Aufgrund des erwarteten Wirtschaftseinbruchs ist die Unsicherheit im Büromarkt besonders hoch. In den Ballungsgebieten könnten die Preise für Büroimmobilien ebenfalls temporär fallen. Tendenziell dürften sie aber weiterhin wie in den vergangenen Jahren als relativ sichere Anlagen gepreist werden und von der Flucht in Sicherheit profitieren. Während die Haushalte erst einmal in einen „Krisenmodus“ schalten, dürfte es laut der Studie in der ersten Jahreshälfte auf der anderen Seite zu einem Einbruch der Fertigstellungszahlen kommen. Engpässe auf den Bauämtern dürften, aufgrund der Kontaktsperren und Ausgangsbeschränkungen sowie aufgrund von Erkrankungen oder der Furcht sich anzustecken, noch weiter zunehmen. Die Stadtplanung, der Ausweis von neuem Bauland oder die Erteilung von Baugenehmigungen verzögern sich. Auch auf den Baustellen, auf denen noch gearbeitet wird, dürften zusätzliche Komplikationen auftreten, z.B. durch die Unterbrechung von Lieferketten.



Wohnungs- und Büromieten dürften im Jahr 2020 bei einer schweren langanhaltenden Corona-Krise stagnieren. In einzelnen Regionen, Städten und Märkten, die eine besonders hohe Infektionsrate aufweisen, muss in einem solchen Umfeld auch mit fallenden Mieten gerechnet werden. Tendenziell

dürften sich aber viele Büroobjekte wie auch Wohnimmobilien aufgrund der Flucht in Sicherheit verteuern. Dies dürfte insbesondere für Büroraum in Metropolen und Ballungsgebieten gelten, die bereits in den vergangenen Jahren zunehmend wie sichere Anlagen gepreist wurden.



Risikoszenario: Die Corona-Krise hat laut der Analyse der Deutschen Bank das Potenzial, einen Strukturbruch im Büromarkt zu bewirken. Die krisenbedingte Zunahme der Heimarbeit könnte die Nachfrage nach Büroraum strukturell reduzieren. In diesem Fall könnten Leerstände das Zyklusende einläuten. Preise und Mieten würden in diesem Szenario künftig fallen.