Corestate übertrifft Prognose

Die Corestate Capital Holding seine Prognose deutlich übertroffen. Dies geht aus den vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 hervor. Demnach stieg der Umsatz von 195 Mio. auf 292 Mio. Euro. Das bereinigte EBITDA erhöhte sich auf 184 Mio. gegenüber 123 Mio. Euro im Vorjahr, das bereinigte Konzernergebnis wuchs auf 135 Mio. Euro (Vorjahr: 93 Mio. Euro$). Das verwaltete Fondsvermögen (Assets under Management; AuM) stieg um mehr als 15% auf über 25 Mrd. Euro. Gleichzeitig ist das Kerngeschäft, die Real Estate AuMs, organisch um über 9% gewachsen. Damit hat Corestate das erste vollständige Geschäftsjahr nach den Großakquisitionen - Hannover Leasing, HFS und Atos - sehr erfolgreich beendet.

.

„Wir sind organisch und über Zukäufe in eine neue Größenordnung gewachsen. Binnen zwei Jahren haben wir unsere Assets under Management mehr als versiebenfacht und unsere Ertragskraft deutlich gesteigert. Unsere Tochtergesellschaft Hannover Leasing hat eines der besten Geschäftsjahre in ihrer knapp 40-jährigen Unternehmensgeschichte hinter sich. Gemeinsam schaffen wir auf unserer neuen Plattform deutliche Mehrwerte für unsere Kunden. Parallel haben wir unsere Nettoverschuldung planmäßig verringert und verfügen weiterhin über ausreichend Freiraum, um profitabel zu wachsen“, sagt Lars Schnidrig, Finanzvorstand und Interims-CEO von Corestate.



Der starke Anstieg des Konzernergebnisses ließ auch das Ergebnis je Aktie um mehr als 50% auf 4,93 Euro steigen. Das berichtete EBITDA lag bei 174 Mio. Euro, der berichtete Konzerngewinn bei 104 Mio. Euro Ende 2018 betrug die Nettofinanzverschuldung 389 Mio., der Verschuldungsgrad (Nettofinanzverbindlichkeiten zu bereinigtem EBITDA) lag bei 2,1x und damit am unteren Ende des Zielkorridors von 2,0x bis 3,0x. Vor zwölf Monaten lag dieser Wert noch bei über 4,0x.



„Gewinne werden an unsere Aktionäre weitergegeben und unsere Dividendenzahlung ist überaus attraktiv. Aktuell planen wir für 2018 eine Ausschüttung von 2,50 Euro pro Aktie und damit auf aktuellem Kursniveau eine Rendite von etwa 8 Prozent. Auf Basis des Ergebnisses je Aktie von 4,93 Euro läge unsere Ausschüttungsquote bei rund 50 Prozent - ein guter Orientierungspunkt auch für künftige Jahre,“ so Lars Schnidrig.



Für 2019 erwartet das Unternehmen einen Umsatz in der Bandbreite zwischen 285 Mio. und 295 Mio., ein EBITDA zwischen 165 Mio. und 175 Mio. Euro und ein bereinigtes Konzernergebnis zwischen 130 Mio. und 140 Mio. Euro. Organisches Wachstum im Kerngeschäft verbunden mit interessanten Zukäufen vor allem im Real Estate Investment Management, ermöglichen in 2019 eine Erhöhung der Qualität und Nachhaltigkeit der Erlösstruktur.



„Wir setzen früh auf neue Trends im europäischen Immobilienmarkt - wie etwa im Bereich Micro Living. Zuletzt haben wir den größten unabhängigen Studentenwohnheim-Betreiber in UK erworben und damit enorme Realisierungskompetenz und Projekterfahrung für unsere europaweiten Micro-Living-Aktivitäten hinzugewonnen. Wir bieten unseren Kunden hochwertige Investmentmöglichkeiten auch jenseits etablierter Märkte. Im Bereich Private Debt werden wir unser Angebot verbreitern und dadurch unser bestehendes Mezzanine Geschäft weiter ausbauen. Dadurch, dass unsere Umsätze zum größten Teil im deutschsprachigen Raum erzielt werden, haben wir enormes Wachstumspotential in Europa und darüber hinaus,“ ergänzt CIO Thomas Landschreiber.