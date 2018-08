Cording legt Fonds für britische Mietwohnungen mit Volumen von 400 Mio. GBP auf

Die Cording Real Estate Group legt einen Immobilienfonds auf, der im Auftrag kontinentaleuropäischer Investoren in den britischen privaten Mietwohnungssektor (Private Rented Sector, PRS) investieren wird. Der Fonds mit dem Namen Cording UK Residential Investment Fund hat ein angestrebtes Investitionsvolumen von 400 Mio. GBP.

Bereits jetzt liegen dem Fonds Eigenkapitalzusagen deutscher institutioneller Investoren in Höhe von 100 Mio. GBP vor. Cording erwartet bis Ende 2019 weitere 150 Mio. GBP von institutionellen Investoren aus Kontinentaleuropa einzuwerben. Mit Leverage wird der UK Residential Investment Fund über 400 Mio. GBP verfügen, um in den kommenden vier Jahren ein diversifiziertes Portfolio von Immobilien im britischen Private Rented Sector aufzubauen. Der langfristig orientierte Fonds strebt eine nachhaltige Nettorendite von mehr als 5 % p.a. an.



Der Fonds kann Forward Commitments und Forward Funding Agreements eingehen. Er wird auch fertiggestellte, vollständig vermietete PRS-Projekte erwerben können. Der Fonds verfügt über eine starke Pipeline von Investitionsmöglichkeiten und erwartet, in Kürze die ersten beiden Transaktionen umzusetzen.



Unter Nutzung von umfassendem Research konzentriert sich Cording auf das untere bis mittlere Preissegment innerhalb des Mietwohnungsmarktes. Cording hat hierfür eine Reihe von Regionalstädten und Standorte im Großraum London identifiziert, in denen die Nachfrage nach Mietwohnungen voraussichtlich hoch bleiben wird, während das Angebot begrenzt ist.



„Wir freuen uns über das Vertrauen, das die Investoren unserem PRS-Team und unserer vertikal integrierten Management-Plattform entgegenbringen. Diese umfasst die Bereiche Development Management, Portfolio Management, Asset Management, Leasing und Property Management in-house und alles aus einer Hand," kommentiert John Partridge, Chairman von Cording.



Der Cording UK Residential Investment Fund ist ein offener Immobilienfonds mit Sitz in Luxemburg und ist als SCSp SICAV RAIF konzipiert. Pancura S.A. agiert als AIF-Manager und die Aztec Group als Zentralverwaltungsstelle des Fonds. Cording wurde von Clifford Chance in Luxemburg und Frankfurt beraten.