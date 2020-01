Cording Industrial Fund kauft in den Niederlanden

Cording Real Estate Group hat für den Cording Euro Industrial Real Estate Fund ein Portfolio bestehend aus zwei Light-Industrial-Objekten und einer Small-Logistic-Immobilie erworben. Die Liegenschaften umfassen eine Gesamtmietfläche von rund 10.500 m² und befinden sich in der Nähe wichtiger Verkehrsknotenpunkte in den Niederlanden. Die Small-Logistic-Immobilie befindet sich in Utrecht, direkt an der Autobahn A2, die Light-Industrial-Objekte in Zwolle und Cuijk. Das Portfolio ist vollständig an insgesamt drei Mieter vermietet. Lesen Sie hier mehr...

.