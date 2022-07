Copro übergibt Schöneberger Kleihues-Bauwerk an neuen Besitzer

Das markante Kleihues-Bauwerk in der Hauptstraße 117 in Berlin-Schöneberg ist durch den Projektentwickler Copro an ein international tätiges Immobilienunternehmen veräußert worden.

Den Verkaufsprozess führte der Projektentwickler im Frühjahr dieses Jahres. Das nun übergebene Multi-Tennant-Office-Gebäude mit 14 Mieteinheiten wurde 1993 von dem berühmten Architekten Josef P. Kleihues geschaffen, der mit seinen Arbeiten in wesentlicher Weise das bauliche Erscheinungsbild Berlins in den 1980er- und 1990er-Jahren geprägt hat.



Die Copro Projektentwicklung GmbH hat den sechsgeschossigen Bau mit rund 2.120 m² Mietfläche im Zentrum von Schöneberg in 2012 erworben [wir berichteten] und sukzessive modernisiert und umgestaltet. Seit April 2015 ziert zudem das rund 180 m² große Kunstwerk „Adanze“ die Fassade des Gebäudes. Das Wort „Adanze“ bedeutet in mehreren westafrikanischen Sprachen „herzliches Willkommen“. Das vielbeachtete Wandgemälde ist ein Werk des Berliner Künstlers Christian Awe und symbolisiert die grundlegenden Kräfte für jeden kreativen Selbstausdruck.