HTIM kauft Convivo Wohnpark Neu Wulmstorf

Hamburg Team Investment Management (HTIM) hat sich für ihren auf Seniorenimmobilien spezialisierten Fonds „Hamburg Team Wohnen 70+“ den „Convivo Wohnpark Neu Wulmstorf“ gesichert. Die projektierte Wohnanlage im niedersächsischen Neu Wulmstorf soll Anfang 2023 fertiggestellt werden. Verkäufer ist ein Joint Venture aus dem Bremer Projektentwicklungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen Hesse + Partner und der Convivo Unternehmensgruppe.

.

Das Projekt in der Bahnhofstraße mit einer vermietbaren Fläche von rund 6.600 m² wird 62 Einheiten für Betreutes Wohnen, zwei Wohngemeinschaften mit je zwölf Einheiten, 16 Tagespflegeplätze sowie einen ambulanten Dienst umfassen und von dem bundesweit agierenden Unternehmen Convivo betrieben. Ein Café rundet das Angebot vor Ort ab. Den Bewohnern und ihren Familien stehen insgesamt 54 Pkw-Plätze im Außenbereich der Anlage zur Verfügung.



„Mit diesem Ankauf nähert sich der Fonds zum Ende des Jahres der Vollinvestition. Ein weiterer Fonds im Segment Seniorenwohnen befindet sich in Planung.“ sagt Sebastian Schlansky, Managing Director Health Care bei HTIM. „Wir sichern unseren Investoren ein Asset inmitten des Hamburger Speckgürtels. Ein ruhig gelegener, aber infrastrukturell gut angebundener Standort mit ausgeprägtem Nahversorgungsangebot prägen die Mikrolage unseres neuesten Investments.“



Neu Wulmstorf ist eine Gemeinde im niedersächsischen Landkreis Harburg und liegt vor den Toren Hamburgs zwischen den Harburger Bergen im Südosten und Buxtehude im Westen. Die von HTIM erworbene Wohnanlage liegt fußläufig von der S-Bahn-Station „Neu Wulmstorf“ entfernt. Von dort aus ist die Station „Harburg-Rathaus“ innerhalb von 20 Minuten erreichbar – zum Hamburger Hauptbahnhof dauert die Reise etwa 35 Minuten.



Der Fonds „Hamburg Team Wohnen 70+“ wurde im Mai 2019 aufgelegt [wir berichteten] und investiert für institutionelle Anleger, u.a. kirchliche und berufsständische Versorgungseinrichtungen, deutschlandweit in ausgewählte Wohnangebote für Senioren.