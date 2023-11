Conren Land vermietet 840 m² Bürofläche in der KÖ3

Conren Land hat 840 m² Bürofläche im Gebäude KÖ3 in Eschborn neu vermietet. Die Fläche befindet sich im 4. Obergeschoss des Bürogebäudes in der Kölner Straße 3, welches der Immobilieninvestor im Jahr 2022 erworben hatte [wir berichteten].

.

Aktuelle Hauptmieterin des nahezu vollvermieteten Bürogebäudes ist die GLS IT Services GmbH, ein Unternehmen aus der IT-Branche, mit knapp 4.000 m² Mietfläche im 4., 5. und 6.OG [wir berichteten]. Neue Mieterin ab dem 1. September 2024 wird die Buchart-Horn GmbH. Das Unternehmen mit einer Niederlassung in Eschborn realisiert mit mehr als 40 Architekten, Ingenieuren und Planern verschiedener Fachrichtungen Projekte in Deutschland und Europa und hat für die freiwerdende Bürofläche einen 10-Jahresvertrag abgeschlossen. Mit der erfolgreichen Anschlussvermietung geht eine Erhöhung der WALT für die KÖ3 einher.



Mit der Liferay GmbH konnte zudem das bestehende Mietverhältnis um weitere fünf Jahre bis Juli 2027 verlängert werden. Das Unternehmen aus dem Bereich der Softwareentwicklung hat im 2. OG des Gebäudes knapp 1.200 m² angemietet.