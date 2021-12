Commerz Real vermietet 2.700 m² an chinesische Bank

Die Commerz Real gewinnt den Frankfurt-Arm der Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) als Mieter von etwa 2.700 m² in der Bockenheimer Landstraße 39 in Frankfurt.

„Dass sich ein Global Player wie die ICBC für Frankfurt und unsere Immobilie entschieden hat, zeugt von der wachsenden Bedeutung der Stadt als Finanzplatz und der exzellenten Qualität und Lage unseres Objekts“, freut sich Jens Böhnlein, Global Head of Assetmanagement and Sustainability bei der Commerz Real.



2010 erbaut, befindet sich das Bürogebäude seit 2019 im Portfolio des offenen Immobilienfonds Hausinvest der Commerz Real. Diese erwarb das Objekt damals als Bestandteil des 50 Immobilien umfassenden „Millennium Portfolios“ von der früheren Generali Versicherung [wir berichteten]. Insgesamt verfügt die Immobilie über 6.000 m² Mietfläche sowie 38 Stellplätze. Das moderne Gebäude zeichnet sich durch seine repräsentative Ecklage und gute Erreichbarkeit aus. Die U-Bahnstation „Alte Oper“ und die S-Bahnstation „Taunusanlage“ befinden sich in wenigen Gehminuten Entfernung. Der Hauptbahnhof ist zu Fuß in einer Viertelstunde zu erreichen, der Flughafen mit dem Auto in 17 Minuten.