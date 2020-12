Commerz Real veräußert Frankfurter Grand Campus an Arminius

Grand Campus

Die Commerz Real hat den von der Commerzbank genutzten Frankfurter Bürokomplexes „Grand Campus“, auch bekannt als Trading Center, an die Arminius Group veräußert, der im Auftrag eines institutionellen Investors agierte. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Laut Informationen soll dieser aber bei über 500 Mio. Euro liegen.

Das 2001 gebaute Büroensemble mit seinen 60.800 m² Mietfläche befand sich im Besitz des 2000 aufgelegten geschlossenen Immobilienfonds CFB-Fonds 137 „Trading Center, Frankfurt City“. Dieser wird nun nach dem erfolgten Verkauf aufgelöst.



„Mit der erfolgreichen Veräußerung profitieren unsere Anleger von der sehr dynamischen Entwicklung des Stadtviertels zwischen Hauptbahnhof und Messe“, erklärt Heiko Szczodrowski, Leiter Asset Structuring Portfolio Management bei der Commerz Real, die Transaktion. So seien zahlreiche großvolumige Büro- und Wohnprojekte in den vergangenen Jahren realisiert oder aktuell im Bau und hätten zu einer deutlichen Aufwertung des Standorts an der Mainzer Landstraße geführt.



Der Grand Campus in der Mainzer Landstraße 151-157, auch bekannt unter den Namen Trading Center oder Dienstleistungszentrum (bzw. DLZ), ist langfristig an die Commerzbank vermietet und neben dem bekannten Commerzbank Tower einer der Zentralstandorte der Bank in Frankfurt. Der Gesamtkomplex besteht aus vier – ursprünglich sogar fünf – Gebäuden, von denen drei (DLZ 1-3) im Jahr 2001 gebaut und in den CFB-Fonds 137 eingebracht wurden.



Bei der Transaktion wurde die Commerz Real von BNPPRE und CBRE beraten sowie rechtlich von Mayer Brown. Die Arminius Group wurde rechtlich und steuerrechtlich von Kucera Rechtsanwälte und technisch von Drees & Sommer betreut.