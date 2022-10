CMde vermietet über 24.000 m² im Halleschen Einkaufspark

Die Repositionierung des HEP Hallescher Einkaufspark läuft: Centermanager CMde konnte nach dem Auszug von Globus Anfang 2020 durch eine umfangreiche Modernisierung der Ladenstraße im Erdgeschoß, der Parkgarage, der Umstrukturierung des Gastronomie-Bereichs und für einen Teil der Außenanlagen bei neuen Mietern punkten. Seit Beginn der Corona-Krise ist es der CMde gelungen, über 24.000 m² des HEP neu zu vermieten. Bekannte Ankermieter mit langfristigen Pachtverträgen sind heute u.a. der Lebensmittelvollsortimenter Kaufland, der Elektrofachmarkt Expert und der Modepark Röther.

In Zukunft werden unter einem Dach nicht nur leistungsstarke Fachmärkte und Einzelhändler im HEP angesiedelt sein, sondern auch Arztpraxen, ambulante Kliniken, ein Pflegedienst, ein Kindergarten, ein Indoor-Playground und ein Fitnessstudio. Der neue Branchen- und Mietermix wird zudem durch ein noch breiteres gastronomisches Angebot mit attraktiven Indoor- und Outdoor-Sitzgelegenheiten aufgewertet. „Durch die anhaltende Wirtschaftskrise hat sich das Expansionsverhalten der Einzelhändler deutlich verändert. Dennoch ist es uns gelungen, nicht nur die ehemalige 15.000 m² große Globus-Fläche an Kaufland und den Modepark Röther weiter zu vermieten, sondern auch weitere 9.000 m² an andere namhafte Mieter, wie z.B. Spiele Max, Jysk, Woolworth und Meda Küchen“, berichtet Frank Röhlings, Geschäftsführer der CMde auf der Expo Real in München.



Die Neuaufstellung des HEP beschränkt sich jedoch nicht allein auf die Neuausrichtung des Branchen- und Mietermix. Ein weiterer Erfolgsfaktor sind die weitumfassenden Attraktivierungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Haus, für die der Geschäftsbereich Architektur und Projektmanagement der CMde, mit Abteilungsleiterin Petra Gradelewski, zuständig ist. „Die enge Verzahnung von Centermanagement, Vermietung und Architektur in unserem Haus sorgt für einen reibungslosen und effizienten Ablauf – von der Planung bis zur Umsetzung der umfassenden Baumaßnahmen“, resümiert die erfahrene Fachfrau.