Clic-Trade mietet 10.740 m² in Köln

Die RheinReal Immobilien GmbH konnte in der Stollwerckstraße 27-33 in Köln-Porz (Westhoven) eine ca. 10.740 m² große Gewerbefläche an die Clic-Trade GmbH vermitteln. Die Mietfläche gliedert sich in eine ca. 10.565 m² große Lagerfläche, sowie ca. 175 m² Bürofläche. Die Clic-Trade GmbH ist ein international operierendes und stark expansives Handelsunternehmen mit Hauptsitz in Köln, deren Waren über verschiedene Onlineplattformen direkt an den Endkunden verkauft werden. Der Vermieter ist eine Gesellschaft in privater Hand.

