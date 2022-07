Clarion erhöht Akquisitionskapazität um 1,8 Mrd. Euro

Clarion Partners Europe Ltd. hat neue institutionelle Kapitalzusagen in Höhe von 882 Millionen Euro gesichert, die nach freiem Ermessen investiert werden können und eine zusätzliche Akquisitionskapazität von bis zu 1,8 Milliarden Euro generieren. Das Kapital wurde weltweit eingeworben, unter anderem von Investoren in Nordamerika, Europa und Asien.

.

Clarion Partners Europe wird sich um den Erwerb und die Entwicklung paneuropäischer Logistikimmobilien bemühen und dabei seine mehr als 16-jährige Erfahrung als industrieorientierter Investor zusammen mit der breiten Expertise von Clarion Partners LLC (Clarion Partners) mit Sitz in den USA nutzen.



„Der europäische Logistikmarkt durchläuft eine rasche Neubewertung, die durch steigende Zinssätze angeheizt wird. Die zugrundeliegende Nachfrage der Nutzer, die anhaltende Expansion des online Handels und das daraus resultierende Mietwachstum bleiben jedoch stark. Wir sind gut positioniert, um von dieser Dynamik zu profitieren, indem wir uns in einem Investitionsmarkt mit weniger Wettbewerb auf der einen Seite und starker Mieternachfrage auf der anderen Seite ansiedeln. Wir sind der Meinung, dass die Attraktivität von Investitionen in Logistik angesichts der jüngsten Preisanpassungen auf absoluter und relativer Basis überzeugend ist, und erwarten, dass die Veränderungen in der Struktur der Einzelhandelsumsätze und in der Lieferkette dem Sektor weiterhin zugute kommen werden”, kommentierte Alistair Calvert, CEO von Clarion Partners Europe.



Clarion Partners Europe zielt auf Investitionsmöglichkeiten in und um bewährte europäische Städte und etablierte Kernlogistikmärkte ab, in denen das Angebot begrenzt ist, wobei häufig eine „develop-to-own"-Strategie neben dem Erwerb von stabilisierten Objekten zum Einsatz kommt. Zu den jüngsten Investitionen gehören neu errichtete, Logistikanlagen der Klasse A in Frankreich, den Niederlanden, Deutschland und Spanien, mit starken Nachhaltigkeitszertifizierungen, die an einen Mix aus nationalen und internationalen Nutzern aus den Bereichen 3PL und Luftfahrt vermietet sind.