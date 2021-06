City Galerie Aschaffenburg: DI-Gruppe und Principal stellen Kita fertig

Auf dem Dach der City Galerie Aschaffenburg eröffnete in der vergangenen Woche der Kindergarten „Kleine Riesen“ und lindert damit die hiesige Kitaplatz-Not. In dem von der Deutschen Immobilien-Gruppe (DI-Gruppe) gemanagten Einkaufszentrum werden künftig 99 Kita- und Krippenkinder einen heißbegehrten Betreuungsplatz bekommen.

„Wir freuen uns sehr, mit der neuen Kita in der City Galerie Aschaffenburg nicht nur das so dringend benötigte Betreuungsangebot für Krippen- und Kindergartenkinder in der Innenstadt machen zu können, sondern auch eine der modernsten und schönsten Einrichtungen mit Blick über die Dächer der Stadt geschaffen zu haben. Auch die lange Laufzeit des Mietvertrages von 25 Jahren zeigt, dass es uns ernst ist mit der sozialen Verantwortung, die wir hier in die Tat umsetzen“, erläutert Sebastian Lietsch, Co-Head of Germany bei Principal Real Estate Europe, anlässlich der gestrigen Übergabe der Schlüssel an den Kita-Betreiber, die Giant Leap GmbH & Co. KG aus Esslingen am Neckar. Der private Träger führt die Einrichtung unter dem Namen „Kleine Riesen“ und betreibt bereits 31 Kindertageseinrichtungen in ganz Deutschland.



Die DI-Gruppe, die das Einkaufszentrum im Auftrag von PREE managt und derzeit einem umfassenden Refurbishment unterzieht [wir berichteten], hat auch den anspruchsvollen Umbau früherer Flächen des ehemaligen Karstadt-Warenhauses in eine neuesten Ansprüchen genügende Kita mit einem eigenen Projektteam ins Werk gesetzt. So sind auf etwa 1.000 m² drei Kindergarten- und zwei Kinderkrippen-Gruppen für 99 Kinder entstanden. Viel Platz zum Spielen und Toben gibt es zudem auf der etwa 700 m² großen Terrasse auf dem Dach des Einkaufszentrums, die dafür eigens angelegt und eingerichtet wurde. Von jedem Gruppenraum ist es möglich, direkt auf die Terrasse zu gelangen.