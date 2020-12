CinemaxX verlängert mit Union Investment im Quarree Wandsbek

Das CinemaxX im Hamburger Einkaufscenter Quarree Wandsbek ist seit fast 20 Jahren eine Institution in der Kinolandschaft der Hansestadt. Jetzt hat der Multiplexbetreiber CinemaxX seinen Mietvertrag mit der Eigentümerin Union Investment vorzeitig um 15 Jahre verlängert und damit seine Verbundenheit mit dem Standort Hamburg-Wandsbek betont. Der verlängerte Mietvertrag mit CinemaxX umfasst eine Fläche von rund 3.450 m². Im Rahmen der Mietvertragsverlängerung werden auch umfassende Umbaumaßnahmen für das CinemaxX Wandsbek bekanntgegeben, an denen sich Union Investment mit einem bedeutenden Baukostenzuschuss von 1,5 Mio. Euro für den Umbau im Frühjahr 2021 beteiligt

.