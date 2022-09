Christina Schädler neuer Vorstand bei Beos

Der Aufsichtsrat der Beos AG beruft mit Wirkung zum 1. Oktober 2022 Christina Schädler (48) zum neuen Vorstandsmitglied der Beos AG und ergänzt damit den bestehenden Vorstand rund um Holger Matheis, Jan Plückhahn und Hendrik Staiger. Die Leiterin der Münchner Beos-Niederlassung wird zusätzlich zu ihrer bestehenden Rolle auch die Verantwortung für die Niederlassungen Stuttgart und Köln sowie die Bereiche Property Management, Research und Risk Management übernehmen.

.

„Christina hat die Beos-Präsenz am Münchner Markt in den vergangenen zwei Jahren gemeinsam mit dem Team weiter ausgebaut und unser Portfolio durch zukunftsfähige Assets erweitert. Wir freuen uns darauf, ab sofort nicht mehr nur standortbezogen und im Führungsteam mit Christina zusammenzuarbeiten, sondern auch auf Vorstandsebene übergeordnet wichtige Branchenthemen voranzutreiben“, sagt Holger Matheis, Vorstandssprecher der Beos AG. Christina Schädler ist seit Anfang 2020 Teil des Asset Managers und Projektentwicklers von Unternehmensimmobilien und schon seit über zwei Jahrzehnten im Investment- und Fondsgeschäft tätig.



Bevor die Immobilienökonomin und geprüfte Controllerin zur Beos gewechselt ist, war sie sechs Jahre als Asset Managerin bei der Bayern Projekt GmbH mitunter für Großprojekte wie das Olympia Business Center und die Bavaria Towers verantwortlich. Zuvor besetzte Christina Schädler unterschiedlichste Positionen im Projektentwicklungs- und Investmentsektor in München und London.



„Die Entscheidung für Christina Schädler ist ein positives Signal für die Beos AG, die als Kompetenzzentrum für Industrie und Logistik sowie als Teil von Swiss Life Asset Managers in Deutschland eine besondere Rolle einnimmt. Wir sind uns sicher, dass sie mit ihrem breit gefächerten Know-how die richtige Wahl für diese verantwortungsvolle Position ist. Sie bringt Erfahrungen aus den Bereichen Investment, Projektentwicklung und Fondsmanagement mit, hat unterschiedliche Immobiliennutzungsarten kennengelernt und das sowohl im Angestelltenverhältnis als auch als Unternehmerin, auf Münchner Lokalebene sowie international“, ergänzt Per Erikson, CEO von Swiss Life Asset Managers in Deutschland und Aufsichtsratsvorsitzender der Beos AG.



Nicht nur der Vorstand der Beos AG wird mit Christina Schädler verstärkt, auch im Aufsichtsrat des Unternehmens gibt es Veränderungen. Dieser besteht künftig nicht mehr aus sechs, sondern aus drei Personen. Per Erikson (CEO Swiss Life Asset Managers in Deutschland), Stefan Mächler (Group CIO Swiss Life) und Prof. Dr. Stephan Bone-Winkel (Mitgründer der Beos AG) bilden den künftigen Aufsichtsrat. Christian Schmid (CFO Swiss Life Asset Managers in Deutschland), Hermann Inglin (CFO Swiss Life Asset Managers) und Dr. Ingo Holz (Mitgründer der Beos AG) werden künftig nicht mehr Teil des Aufsichtsrates sein. „Für unsere Kunden und Investoren ändert sich hierdurch nichts. Dr. Ingo Holz bleibt der Beos AG eng verbunden, seine Meinung und sein Rat werden weiterhin gefragt sein. Als Mitgründer werden wir uns auf seine Unterstützung auch zukünftig verlassen können,“ betont Holger Matheis.