Christian Hecht verstärkt DKW Gruppe als COO

Christian Hecht

Seit Anfang Februar hat die DKW Gruppe mit Christian Hecht als neues Mitglied der Geschäftsführung ihre Führungsspitze erweitert. Der Immobilienökonom und Bankkaufmann übernimmt die operative Geschäftsführung und verantwortet unter anderem Ankauf, Personal und Marketing der Berliner Unternehmensgruppe. Außerdem wird Hecht die strukturellen Voraussetzungen für die Erweiterung des Portfolios und den Ausbau der Aktivitäten der DKW Unternehmensgruppe über Berlin und Ostdeutschland hinaus schaffen.

"Christian Hecht ist mit unserem Heimatmarkt bestens vertraut, bringt durch seine bundesweite Erfahrung jedoch auch die richtigen Kenntnisse für die Verstärkung unserer Aktivitäten in weiteren Regionen mit“, sagte Patrick Herzog-Smethurst, Geschäftsführender Gesellschafter der DKW Gruppe.



Vor seinem Einstieg bei der DKW Gruppe war Hecht seit 2014 für die Profi Partner AG tätig. Das Unternehmen managt, entwickelt und vertreibt Neubau- und Denkmalimmobilienprojekte. Hecht studierte in Deutschland, Spanien sowie den USA International Management und erlangte immobilienspezifisches Know-how an der Universität Regensburg und der EBS Universität in Oestrich-Winkel. Er ist als Bankkaufmann ausgebildet und engagiert sich in der immobilienwirtschaftlichen Organisation RICS.