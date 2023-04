Cheese & More by Henri Willig expandiert nach Düsseldorf. Der niederländische Käse-Spezialist mietet ein Ladenlokal mit 110 m² Fläche an der Ecke Flinger Straße 70 und Neustraße 57 in Düsseldorfer 1A-Lage, das zuvor durch ein Kosmetikstudio genutzt worden war. CBRE war in Kooperation mit Reuland Retail-Service vermittelnd tätig. Der neue

[…]