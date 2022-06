Charleston will Pflegeheim in Stockstadt dieses Jahr fertigstellen

Die Bauarbeiten am neuen Pflegeheim „Am Hübnerwald“ in Stockstadt laufen auf Hochtouren. Nach den Plänen des Betreibers Charleston Gruppe sollen die Arbeiten noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Mit Fertigstellung wird die Einrichtung in der unterfränkischen Marktgemeinde nahe der hessisch-bayerischen Landesgrenze dann über 88 stationäre Pflegeplätze sowie weitere 18

teilstationäre Plätze für die Tagespflege verfügen.

.

„Der Standort ‚Am Hübnerwald‘ ist für unser neues Haus perfekt. Die angenehme Lage in der reizvollen Marktgemeinde Stockstadt mit ihrem Kastell unterstreicht nochmals die ohnehin bestehenden Vorzüge der Region Unterfranken, an denen sich bereits die Bewohnerinnen und Bewohner unserer Einrichtung

Brentanostift in Aschaffenburg erfreuen. Zudem stellt unsere neue Pflegeeinrichtung mit Tagespflege eine wichtige Ergänzung des Wohn- und Gewerbequartiers ,Am Dreispitz‘ und damit für die Gemeinde Stockstadt insgesamt dar", sagt Sebastian Kabak, CEO der Charleston Gruppe.



Die Charleston Gruppe hat das Objekt Am Hübnerwald im Jahr 2019 übernommen, im April 2021 wurde mit dem Neubau begonnen. Insgesamt werden etwa 70 Arbeitsplätze entstehen, davon rund 50 im Pflegedienst.