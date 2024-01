Die Catella Real Estate AG hat das 2011 für den Spezial-AIF Catella Scandia Chances erworbene Büroobjekt in Helsinki nach erfolgreicher Vermietungsphase, jetzt aufgrund der Sanierungsnotwendigkeiten als Projektentwicklung an den Fonds Slättö Value Add II des Unternehmens Slättö Förvaltning in Form eines Share Deals veräußert.

