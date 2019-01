Capital Bay kauft Seniorenstift in Wiesbaden

Dr. Drexler Seniorenstift

Die Capital Bay GmbH erwirbt das Dr. Drexler Seniorenstift in Wiesbaden für einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag von der Thamm Gruppe. Die Transaktion wurde seitens des Verkäufers durch Jones Lang LaSalle SE begleitet. Das ehemalige Haus der Gesundheit liegt in der Parkstraße 8-10, direkt am Wiesbadener Kurpark und wurde von der Dr. Drexler GmbH & Co. betrieben. Jetzt übernimmt die Curata Gruppe als strategischer Partner den Betrieb.

Das Seniorenstift Dr. Drexler wurde im Jahr 1969 als Kurklinik gegründet und nach und nach zum Alten- und Pflegeheim weiterentwickelt. Auf einer parkähnlichen Grundstücksfläche von etwa 11.000 m² befinden sich insgesamt vier Gebäude mit einer vermietbaren Fläche von knapp 14.000 m². Drei Wohnhäuser beherbergen insgesamt 261 Betten, zwei Bibliotheken, Gymnastik- und Gemeinschaftsräume sowie Ärztezimmer. Darüber hinaus befindet sich im Erdgeschoss des Hauptgebäudes ein Kommunikationszentrum mit Rezeption, Restaurant mit Hotelcharakter, Friseur sowie einer Kaffeebar und einem Selbstversorgungsladen. Zusätzlich bieten die Wohnbereiche entsprechende Wohnküchen und innerhalb der Einrichtung ist eine dauerhafte Kunstausstellung integriert. Das Seniorenstift befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Wiesbadens Innenstadt. Ärzte, Kliniken, zahlreiche Freizeit- und Kulturangeboten sind fußläufig zu erreichen.



Mit dem Neuerwerb in Wiesbaden baut Capital Bay sein Pflegeheim-Portfolio weiter aus und verfügt mittlerweile über 2.857 Betten und 28 Einrichtungen. „Unser Ziel ist, in die Top 10 vorzustoßen. Dabei setzen wir unter anderem auf digitale Verwaltungs- und Pflegeprozesse. Mit unserer geplanten Ausbildungsakademie wollen wir gleichzeitig sicherstellen, dass gut ausgebildetes Pflegepersonal in unseren Häusern zur Verfügung steht“, sagt Dieter Wopen, Geschäftsführer Curata.



„Nach Frankfurt, Bad Soden, Ortenberg und Nidda ergänzt die Einrichtung in Wiesbaden unser regionales Cluster perfekt. In Wiesbaden besteht eine hohe Nachfrage nach Pflegeplätzen – die Stadt ist mit ihrer hohen Lebensqualität gerade bei älteren Menschen sehr beliebt. Wir sehen für den Senioren- und Pflegeimmobilienmarkt weiterhin hohes Potential und planen den weiteren Erwerb von Objekten innerhalb dieser wachstumsstarken Assetklasse“, erläutert George Salden, CEO von Capital Bay.