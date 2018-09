Capital Bay erwirbt zweites Wohn- und Geschäftshaus in Ahrensburg

Die Berliner Capital Bay GmbH hat ein Wohn- und Geschäftshaus in Ahrensburg bei Hamburg von der GfG Hoch-Tief-Bau-GmbH Co. KG aus Henstedt-Ulzburg in einem Forward-Deal erworben. Damit sichert sich Capital Bay bereits das zweite Projekt als Private Placement für ein Versorgungswerk.

.

Das Gebäude mit rund 3.060 m² Gesamtmietfläche befindet sich auf dem Areal „Erlenhof-Süd". Es umfasst sechs Gewerbeeinheiten auf rund 900 m² und 48 Wohneinheiten – davon sieben seniorengerecht und 30 möblierte Apartments für Studenten und Auszubildende. Baubeginn des Projekts ist im Oktober 2018, die geplante Fertigstellung soll im Januar 2020 erfolgt sein.



Bereits im Februar hatte sich Capital Bay am gleichen Standort ein 4.600 m² großes Wohn- und Geschäftshaus gesichert, welches im November 2018 fertiggestellt wird [Capital Bay kauft Erlenhof-Center in Ahrensburg]. Ralph Ziegler, Managing Partner der CB Transaction Management GmbH, sagt: “Mit unserem zweiten Forward-Deal in Ahrensburg setzen wir unsere Wachstumsstrategie im Wohnsegment, und vor allem auch im Bereich Micro-Living, weiter fort. Die Transaktion hat unsere Einschätzung bestätigt, dass die Marktnachfrage nach hochwertigen Wohnobjekten in Deutschland weiterhin sehr hoch ist. Die Gewerbeflächen erhöhen die Versorgungsqualität in diesem attraktiven neuen Wohnquartier. Als schneller und verlässlicher Partner konnten wir den Deal für uns entscheiden.“



Ahrensburg liegt knapp 30 Kilometer nordöstlich der Hamburger Innenstadt. Mit über 34.400 Einwohnern ist sie die größte Stadt des Kreises Stormarn. Ahrensburg verfügt über einen direkten Anschluss an die A1, liegt an der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Lübeck und ist per U-Bahn an das Netz des Hamburger Verkehrsverbunds angeschlossen.