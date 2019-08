Bundesverfassungsgericht billigt Mietpreisbremse

Die in 2015 eingeführte Mietpreisbremse ist laut des Bundesverfassungsgerichts verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Laut Entscheid (AZ: 1 BvR 1595/18 und 1 BvL 1/18 und 1 BvL 4/18) widerspricht die Mietpreisbremse in ihrer bisherigen Form weder der Eigentumsgarantie noch der Vertragsfreiheit und dem allgemeinen Gleichheitssatz. Die Richter betonen aber, dass dies wesentlich auch an der beschränkten Geltung von fünf Jahren liege. Laut Haus & Grund-Präsident Kai Warnecke kann die Mietpreisbremse daher nicht verlängert werden. Eine Verlängerung sei verfassungsrechtlich ausgeschlossen. „Die Bundesregierung muss diesen Irrweg verlassen und endlich die Voraussetzungen für Wohnungsneubau in den Ballungsgebieten verbessern“, forderte Warnecke.

.

Er wies zudem darauf hin, dass der Koalitionsbeschluss vom Wochenende [wir berichteten], den Betrachtungszeitraum der Mietspiegel von vier auf sechs Jahre auszudehnen, verfassungsrechtlich unzulässig sei. „Eine ortsübliche Vergleichsmiete, die sich aus den Mieten der vergangenen sechs Jahre zusammensetzt, entspricht nicht mehr dem nun von den Verfassungsrichtern gesetzten Rahmen“, betonte der Verbandspräsident.



Ähnlich sieht es auch IVD-Präsident Jürgen Michael Schick. „Es besteht nun die große Gefahr, dass die Politik die Entscheidung als Freifahrtschein für die weiteren Verschärfungen der Mietpreisbremse missversteht. Denn es ist völlig unklar, ob das Bundesverfassungsgericht auch eine verlängerte oder weiter modifizierte Mietpreisbremse billigt“, warnt Jürgen Michael Schick, Präsident des Immobilienverbandes IVD, die Politik. „Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist letztlich nur eine Momentaufnahme dessen, was das Gericht zum damaligen Zeitpunkt der Beurteilung vorgefunden hat. Ändert sich der Sachverhalt, ändert sich möglicherweise auch die Auffassung des Gerichts. Eine Aufhebung der örtlichen Beschränkung oder eine Modifikation der Ausnahmen wären auch für das Bundesverfassungsgericht sicher nicht hinnehmbar. Diese roten Linien sollten nicht überschritten werden“, appelliert Schick.



Und auch im Übrigen gelte: „Verfassungsrechtliche Fragen sind das eine, wohnungswirtschaftliche Fragen das andere. Die Mietpreisbremse stellt Bestandsmieter unter Schutz auf Kosten von Wohnungssuchenden. Denn Investoren werden aufgrund der Mietrechtsänderungen vor Investitionen in den Mietwohnungsneubau zurückschrecken. Ohne mehr Mietwohnraum können die Preise aber nicht sinken. Die Forderungen des Deutschen Mieterbundes nach einer unbegrenzten bundesweiten Mietpreisbremse ignorieren diesen Wirkungszusammenhang von Angebot und Nachfrage.“