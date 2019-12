Der deutsche Büroinvestmentmarkt knackt den Allzeitrekord. Bis Ende November 2019 hat NAI Apollo ein Ergebnis von 30,7 Milliarden Euro erfasst. „Als Gesamtjahresergebnis erwarten wir 33 bis 35 Milliarden Euro“, erklärt Dr. Konrad Kanzler, Head of Research bei der NAI Apollo Group. Auch der Gesamtinvestmentmarkt für gewerblich genutzte Immobilien steuert auf ein Rekordergebnis zu. Bis Ende November 2019 wurde ein Transaktionsvolumen von über 54 Mrd. Euro erfasst, womit es aktuell nur 11 % unter dem Vorjahresrekord in Höhe von 60,8 Mrd. Euro liegt.

.

„Der deutsche Investmentmarkt zeigt sich trotz geopolitischer Veränderungen und Differenzen, wie dem Brexit oder den Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China, unverändert stabil. Auch die deutsche Wirtschaft scheint wieder Tritt zu fassen. Vom Binnenkonsum dürften unverändert positive Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung ausgehen“, erläutert Andreas Wende, Geschäftsführer von NAI Apollo, die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Deutschlands. Ob der Rekord auch im Gesamtmarkt eingestellt wird, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. „Sollte die Übernahme der TLG AG durch Aroundtown bis zum Jahresende in trockenen Tüchern sein, gibt es keine Zweifel, dass 2019 als absolutes Rekordjahr in die Statistik eingeht“, so Wende.



Logistik und Hotelimmobilien mit starkem Jahresendergebnis

Die anderen Assetklassen, wie Einzelhandelsimmobilien mit rund 10 Mrd. Euro, Logistikimmobilien mit 5,5 Mrd. Euro oder auch Hotelimmobilien mit aktuell ca. 3,6 Mrd. Euro bewegen sich zwar noch deutlich unter den Vorjahresvolumina und teilweise unter dem mittelfristigen Durchschnitt, werden aber dennoch teilweise mit einem sehr guten Jahresergebnis enden. „Lager- und Logistikimmobilien steuern auf ein Transaktionsvolumen von 6 Mrd. Euro und somit das drittstärkste Gesamtjahresergebnis zu“, führt Kanzler aus.



Die Spitzenrendite für Logistikimmobilien werde aller Voraussicht nach das Jahr 2019 im Schnitt der Top-5 Märkte unter 3,80 % beenden. Das Investmentgeschehen bei Einzelhandelsimmobilien (rund 10 Mrd. Euro) ist in den letzten Monaten besonders stark durch das Segment der Fachmärkte, Fachmarktzentren, Supermärkte sowie Discounter geprägt worden. Auf dieses entfällt rund die Hälfte des bisher erfassten Transaktionsgeschehens bei Einzelhandelsimmobilien. Merkliche Investmenttätigkeiten innerhalb der letzten beiden Monate sind bei Hotelimmobilien verzeichnet worden. Dort stehen aktuell 3,6 Mrd. Euro unterm Strich. Bis zum Jahresende ist hier mit einem Volumen von ca. 4 Mrd. Euro zu rechnen.



Sinkende Bürorenditen

Im Einklang mit der hohen Nachfrage nach Büroimmobilien verbuchen die Spitzenrenditen eine weitere Reduktion, die sich im Schnitt der Top-5 Märkte bei nur noch rund 2,80 % bewegt. Aber auch in den B- und C-Märkten sinken die Renditen infolge der hohen Nachfrage auf breiter Front. „Mittlerweile werden in den B- und C-Märkten für Core-Immobilien mit bonitätsstarken Mietern Faktoren im Bereich von 22- bis 28-fach aufgerufen. Ein Ende dieser Entwicklung ist vorerst nicht in Sicht“, ordnet Kanzler das Marktgeschehen ein.



Hohe Investmenttätigkeiten werden anhalten

Der deutsche Investmentmarkt zeigt sich vorerst wenig beeindruckt von geopolitischen Verwerfungen und ist nahezu alternativlos in Zeiten der Nullzinspolitik. Die Vermarktungstätigkeit ist unverändert hoch. Dementsprechend geht NAI Apollo davon aus, dass das neue Jahr anfängt, wie das alte Jahr 2019 beendet wird. Insofern kann auch für 2020 mit einem Transaktionsgeschehen im Bereich der 50 bis 60 Mrd. Euro gerechnet werden.