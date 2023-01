Der Bürobedarfshändler Kaut-Bullinger GmbH & Co. KG mietet in der Maybachstraße 4 im hessischen Dreieich rd. 800 m² Verkaufsfläche an. Vermieter ist ein privater Eigentümer, von dem MH-Gewerbe-Immobilien mit der Vermietung beauftragt war.

