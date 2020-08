Der Immobilienindex pbbIX, der die Entwicklung der 7 größten deutschen Büromärkte misst, ist im 2. Quartal 2020 deutlich von 0,50 auf 0,09 Indexpunkte gesunken. Nach dem zweiten Rückgang in Folge liegt der Index nun nah an der Nulllinie und der deutsche Büroimmobilienmarkt damit an der Grenze zwischen Wachstum und Schrumpfung.…

[…]