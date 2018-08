Borussia 67 in Berlin-Tempelhof an Bewohner übergeben

Borussiastraße 67

Auf dem Grundstück Borussiastraße 67, im Berliner Ortsteil Alt-Tempelhof, hat Kondor Wessels vor wenigen Tagen zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 63 Eigentumswohnungen an die Bewohner übergeben. Die zwei sieben- bzw. fünfgeschossigen Wohnhäuser wurden auf einem 2.899 m² großen Grundstück in einem gepflegten Kiez mit altem Baumbestand errichtet. Zu der Anlage gehören außerdem 33 PK-Stellplätze in einer Tiefgarage.

Im September 2016 wurde mit der Errichtung von insgesamt 63 Eigentumswohnungen und 33 Tiefgaragenstellplätzen begonnen. Die Architekturplanung stammt aus dem Büro A53 Architekten. Nach insgesamt nur 21 Monaten Bauzeit konnten alle Wohnungen - fast ein halbes Jahr früher als geplant - an die Käufer übergeben werden. Mit Rohbaufertigstellung waren bereits 85 % der Wohnungen verkauft und bereits im Februar 2018 waren alle Wohneinheiten verkauft. Die durchschnittlichen Verkaufspreise lagen bei ca. 4.500 Euro je m² Wohnfläche sowie 29.000 Euro pro Stellplatz.



Die 63 Wohneinheiten verfügen über zwei bis fünf Zimmer mit Durchschnittsgrößen von 53 m² bis 101 m². Bewohner im Erdgeschoss können sich über große Privatgärten freuen, die Käufer der Dachgeschosseinheiten genießen auf ihren Dachterrassen die Aussicht - teilweise bis hin zum Fernsehturm.