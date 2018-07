Bonava mit weiterem Haupstadt-Wohnquartier in der Pipeline

Bonava plant im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf ein neues Wohnquartier mit mehr als 500 Wohneinheiten. Dazu erwarb der Projektentwickler heute ein Grundstück von der GFRK Hausverwaltungs- und Entwicklungs GmbH und der SMRK Gesellschaft für Wohn- und Gewerbebau mbH (zu je einhalb). Die Investitionssumme beträgt rund 37 Millionen Euro. Parallel zu den neuen Plänen präsentierte der Projektentwickler weitere Pläne für die Erweiterung der ”Schöneberger Höfe” um 161 Eigentumswohnungen in Schöneberg und feierte vor den Toren der Haupstadt bereits mit Investor Industria mit dem Richtfest sein Etappenziel in Teltow.

.

In der ersten Jahreshälfte 2019 sollen die Bauarbeiten auf der derzeit ungenutzten Brachfläche in der Trusetaler Straße 84 beginnen. Die Fertigstellung des neuen Wohnquartiers ist für das zweite Quartal 2022 geplant. Mit den Mietwohnungen und einigen Eigentumswohnungen in sechs Mehrfamilienhäusern entstehen mehr als 38.500 m² neue Wohnfläche. Etwa 15 Kilometer liegen zwischen dem Wohngebiet und dem Stadtzentrum von Berlin.



„Das entstehende Wohngebiet wird jungen Paaren, Familien und auch älteren Menschen ein neues bezahlbares Zuhause bieten”, sagt Bonava-Projektleiter Rico Kallies. „Sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist man schnell in der Innenstadt. Dies und die Kindergärten, Schulen, Spielplätze und Supermärkte als auch das viele Grün in unmittelbarer Nähe machen das neue Wohngebiet für alle Generationen attraktiv.“



Weitere Pläne für Schöneberger Höfe präsentiert

Während der Projektentwickler in Marzahn-Hellersdorf noch in der Startphase steckt, sind die Planungen für die ”Schöneberger Höfe” in Schöneberg bereits deutlich fortgeschrittener. Auf einem gut 8.300 m² großen Areal zwischen Tempelhofer Weg und Sachsendamm sollen bis 2021 drei weitere Mehrfamilienhäuser mit 161 Eigentumswohnungen und eine neue Kita entstehen. Die Wohnungen komplettieren das Quartier „Schöneberger Höfe“, das darüber hinaus noch einen vierten Block mit 71 Mietwohnungen und eine Grundstücksfläche von insgesamt 10.300 m² umfasst. Die 71 Mietwohnungen entlang des Sachsendamms wurden bereits im November 2017 an die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Gewobag verkauft [Gewobag kauft erstmals aus Bonava-Bestand].



„Wir gehen aktuell von knapp dreieinhalb Jahren Bauzeit für die ‚Schöneberger Höfe‘ aus. Die Bauarbeiten für die Mietwohnungen sind vor wenigen Tagen angelaufen. Im Frühjahr 2019 wird dann der zweite Bauabschnitt mit Eigentumswohnungen folgen. Mitte 2020 sollen die ersten neuen Nachbarn einziehen können. Die letzten Arbeiten wollen wir bis Ende 2021 abschließen“, skizziert Bonava-Projektleiter Alexander Haß den Zeitplan.



Richtfest in Teltow

Neben den Schöneberger Höfen läuft auch das Projekt in Teltow bereits auf Hochtouren. An der Schönower Straße laufen die Arbeiten für 136 neue Mietwohnungen und 500 m² Gewerbe rund [Bonava startet zweites Wohnquartier in Teltow]. Gemeinsam mit Bürgermeister Thomas Schmidt und Vertretern des Investors Industria Wohnen setzte der Projektentwickler Ende letzten Monats die Richtkrone auf den viergeschossigen Gebäudeblock. „Wir sind perfekt im Zeitplan, sodass die ersten Mieter schon nach dem Jahreswechsel einziehen können. Spätestens im Frühling 2019 werden wir alle Arbeiten abgeschlossen haben“, berichtet Bonava-Projektleiter Michael Geis.