Boggi Milano wechselt Standort am Ku'damm

Boggi Milano zieht in den Premiumabschnitt des Berliner Kurfürstendamms. Das italienische Modelabel wird im Frühjahr 2024 in Haus Nummer 30, dem ehemaligen Ladenlokal von Uli Knecht, neu eröffnen. Das Modelabel präsentiert seine Herrenkollektionen hier im Erdgeschoss auf einer Gesamtfläche von 525 m². Bisher war Boggi Milano auf dem Kurfürstendamm 195 zu finden, wo die Marke ein kleineres Geschäft über zwei Etagen führte.

„Boggi Milano ist am Kurfürstendamm langjährig etabliert und wird vom Anfang des Luxus-Abschnitts in den frequenzstärkeren Premium-Abschnitt umziehen“, sagt Simon Frank, der als Senior Consultant Vermietung Retail am Berliner Standort von Lührmann diesen Deal verantwortet.



Die direkte Nachbarschaft des Kurfürstendamms 30 wurde in den vergangenen Jahren durch die Anmietungen von Armani Exchange, Fursac und Ralph Lauren gerade im Premiumsegment der Herrenmode aufgewertet. „Boggi Milano setzt den Trend fort und wird sich hervorragend in die neue Lage einfügen.“ Auf Seiten des Eigentümers, einem Nürnberger Family Office, war die Propetti Management GmbH beratend tätig.