BOB und Autobahn GmbH feiern Richtfest

Bauarbeiter, Mitarbeitende und zahlreiche weitere Gäste haben im Beisein von Oberbürgermeister Frank Meyer am Donnerstag die Fertigstellung des Rohbaus des neuen Standortes der Niederlassung Rheinland der Autobahn GmbH in Krefeld gefeiert. Rund 360 Expertinnen und Experten arbeiten ab Mai 2024 auf rund 7.500 m² in fünf Geschossen am Willy-Brandt-Platz direkt am Hauptbahnhof Krefeld.

