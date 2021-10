BMO kündigt Net Zero Carbon-Pfad für Immobilienportfolios an

BMO Real Estate Partners (BMO REP) kündigte gestern einen stufenweisen Weg zur Dekarbonisierung seines Geschäfts an. Bis 2050 oder früher soll Netto-Null-Kohlenstoff erreicht werden. Diese Ambition steht im Einklang mit dem langjährigen Engagement von BMO REP für die Bereitstellung nachhaltiger Immobilienanlagen.

.

Der Ansatz von BMO REP steht im Einklang mit dem ‘UK Better Buildings Partnership’s Net Zero Carbon Pathway Framework’ und wird für alle seine Immobilienaktivitäten in Europa gelten. Der Vermögensverwalter wird sich kurz-, mittel- und langfristige Ziele setzen, um bis 2032 von einer dritten Partei als kohlenstoffneutral zertifiziert zu werden und den Netto-Null-Kohlenstoff-Status bis 2050 zu erreichen. Folgende messbare Maßnahmen wird das Unternehmen umsetzen:



• Erfassung der Emissionen bei allen Akquisitionen, um neue Immobilienanlagen innerhalb von zwei Jahren auf einen Netto-Null-Emissionswert zu bringen.

• Änderung der internen Managementprozesse, um die größere Bedeutung der Kohlenstoffmerkmale widerzuspiegeln und Praktiken in die Geschäftspläne der einzelnen Anlagen zu integrieren.

• Reduzierung der Betriebsemissionen von Bestandsimmobilien, um Energieintensitäten zu erreichen, die mit dem Pariser Klimaabkommen übereinstimmen.

• Verringerung des verkörperten Kohlenstoffs bei Bauprojekten durch die Förderung und Unterstützung bewährter Verfahren im gesamten Bauprozess.

• Entwicklung und Umsetzung einer zertifizierten Strategie zur Kompensation von Kohlenstoffemissionen als letztes Mittel, das erst nach der Umsetzung aller verfügbaren Verbesserungsmaßnahmen in Betracht gezogen wird.



Ein wichtiges Ergebnis und Teil der Strategie von BMO REP wird die Verbesserung der Datenqualität und die Verringerung der Abhängigkeit von Schätzungen durch eine verstärkte Einbeziehung der Nutzer und der Lieferkette sein. Der Manager wird auch einen internen Schattenpreis für Kohlenstoff schaffen, um klimabezogene Risiken und Chancen bei Investitionsentscheidungen klar zu kommunizieren und best practices zwischen „verbundenen Drittparteien“ zu fördern.



Dieses Umweltziel ist ein Schlüsselelement des Engagements von BMO GAM als Gründungsunterzeichner der Net Zero Asset Managers Initiative. "ESG-Überlegungen und -Interventionen sind seit jeher Teil unserer Denkweise bei BMO REP. In unseren Portfolios finden sich zahlreiche Beispiele für die bemerkenswerten Vorteile, die sich daraus sowohl aus der Investitions- als auch aus der Nachhaltigkeitsperspektive ergeben. Diese Erfolge treiben unseren Ehrgeiz an und untermauern unser Engagement für eine transparente Netto-Null-Kohlenstoff-Strategie zum gegenseitigen Nutzen unserer Kunden, unserer Branche und generell der Gesellschaft. Wir sind fest entschlossen, unser Erbe weiter zu führen und freuen uns darauf, über unsere Fortschritte bei der Erreichung dieser Ziele zu berichten“, sagt Andy Szyman, Head of Sustainability bei BMO Real Estate Partners.