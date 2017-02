Bluerock lässt sich in Duisburg nieder

Die Bluerock Group übernimmt die beiden vollvermieteten Bürogebäude an der Ruhrorter Straße 195, der Dr. Hamacher-Straße 49 sowie das gegenüberliegende Parkhaus am Vinckeufer 6 im Duisburger Stadtteil Ruhrort. Die Immobilien waren im Schulterschluss des Familiy-Equity-Unternehmens Haniel und der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Gebag entwickelt worden, vorrangig um der Brache neben dem denkmalgeschützten Tausendfensterhaus neues Leben einzuhauchen.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Bluerock Duisburg Haniel Gebag

Realisiert wurden das Business-Center an der Dr.-Hammacher-Straße mit einer Nutzungsfläche von 5.100 m², das seit seiner Einweihung im Jahre 2004 bevorzugt von Ärzten und Dienstleistungsunternehmen genutzt wird, sowie dem benachbarter Komplex an der Ruhrorter Straße mit 7.700 m², der 2007 an die Mieter übergeben wurde. Ausgestattet mit einer Tiefgarage, ausreichend Stellplätzen in dem Parkhaus auf der gegenüberliegenden Straßenseite und einer sehr guten Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr geriet das Projekt zu einer wohlfeilen Unternehmung.



Weder für die Haniel GmbH noch für die Gebag zählt das Management von Gewerbeimmobilien jedoch zum Kerngeschäft. Weshalb seit dem vergangenen Mai zielgerichtet nach einem Investor für das Gebäude-Duo gesucht wurde. Den Zuschlag erhielt schließlich die Bluerock Group, die bereits größere Engagements und Beteiligungen in München und Berlin, in Frankfurt, Köln und Leipzig hält und mit der aktuellen Transaktion bereits ihren dritten Ankauf innerhalb von 24 Monaten in Nordrhein-Westfalen realisieren. Allerdings fielen die beiden anderen Investments - mit dem Kauf der DuMont-Zentrale [Köln: BlueRock kauft DuMont-Zentrale] und dem Kauf der ehemaligen RTL-Zentrale - jeweils auf den Top-Standort Köln [Ehemalige RTL-Zentrale geht an BlueRock Fund]. Bluerock Direktor Ronny Pifko begründete den aktuellen Kauf in Duisburg mit der festen Überzeugung, dass der B-Standort und die angrenzende Region in den Startlöchern für respektables Wachstum stehe.