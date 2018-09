Blackstone kauft Logistikportfolio von Hines für 450 Mio. Euro

Blackstone Group hat ein Logistikimmobilienportfolio erworben, das aus zehn Objekte besteht. Es handelt sich dabei um die verbliebenden Immobilien des Hines Global REIT in Deutschland sowie fünf Logistikzentren in Polen. Der Deal spült rund 450 Mio. Euro (ca. $526) in die Kassen des REITs, der sich seit Mitte des Jahres in der Auflösung befindet. Davon sollen rund 310 Mio. Euro auf das deutsche Portfolio entfallen. Der Deal wurde bereits im Juli unterzeichnet. Während das Closing für die deutschen Immobilien bereits erfolgt ist, wird es für den polnischen Bestand für Oktober erwartet.

.

Deutschland - Closing erfolgt

Bei den deutschen Immobilien handelt es sich um das in 2013 erworbene Fiege Mega-Center bei Erfurt mit einer Fläche von 90.000 m² [wir berichteten], den in 2014/2015 erworbenen Simon Hegele-Standort in Forchheim mit rund 55.000 m² [wir berichteten] sowie das in 2015 erworbene Portfolio von Harder mit Logistikzentren in Duisburg, Nürnberg-Feucht und Karlsdorf bei Karlsruhe mit einer Gesamtfläche von rund 118.000 m² [wir berichteten].



Polen - Closing für Oktober erwartet

Bei dem in 2012 erworbenen polnischen Logistikportfolio [wir berichteten] handelt es sich um die Logistikzentren „Distribution Parks Okecie und Annopol“ in Warschau, dem „Distribution Park Bedzin und Sosnowiec“ in Katowice sowie das Logistikzentrum „Distribution Park Wroclaw“ in Breslau. Die vermietbare Gesamtfläche beträgt rund 220.000 m², die derzeit zu rund 94 % vermietet sind.



Parallel zum Deal mit Hines kursieren derzeit die Gerüchte, dass Blackstone außerdem einen weiteren Mega-Deal realisieren konnte. Den Informationen zufolge wird der US-Investor MStar Europe übernehmen. Das Joint Venture von Starwood und M7 verfügt über ein pan-europäisches Portfolio mit 22 deutschen sowie 27 niederländischen Light-Industrial-Immobilien. Die Gesamtfläche beträgt laut des Asset Managers M7 rund 655.000 m².