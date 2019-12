Big Surprise: Metro verhandelt exklusiv mit X+Bricks

Beim Verkauf von Real zeichnet sich eine überraschende Wende ab. Wie die Metro heute mitteilte, verhandelt der Konzern nun exklusiv mit dem Konsortium bestehend aus X+Bricks und der SCP Group, eine entsprechende Absichtserklärung ist unterzeichnet. Die Gespräche mit dem Konsortium um Redos, das das Rennen gemacht hatte [Redos und Metro zerschlagen SB-Warenhauskette Real], sind laut des Handelsriesen beendet.

Das überarbeitete Angebot des X+Bricks Konsortiums vom 31. Oktober 2019 sieht den Verkauf von Real als Ganzes - ohne eine Rückbeteiligung der Metro - vor. Ein Punkt, dem die Metro besonders gut gefallen haben dürfte. Der aktuelle Verhandlungsstand impliziert einen Netto-Mittelzufluss aus der möglichen Transaktion von etwa 500 Millionen Euro. Außerdem habe das Konsortium um X+Bricks in Sachen Kaufpreis und Transaktionssicherheit nachgebessert und sich zur Auflösung der exklusiven Kooperationsvereinbarung mit Kaufland verpflichtet.



Laut Metro streben beide Parteien an, die Gespräche bis zum 31. Januar 2020 mit einer Vertragsunterzeichnung abzuschließen. Demnach würde in einem ersten Schritt das operative Geschäft von Real, der Online-Marktplatz Real.de sowie die 80 im Eigentum befindlichen Immobilien zu 100% an das Konsortium gehen. Die geplante Abgabe von Standorten durch das Konsortium an andere Händler erfolgt nachgelagert und unabhängig von dem Verkauf von Real an das Konsortium.



Das Manager Magazin hatte erstmals vor zwei Wochen über die mögliche Kehrtwende berichtet. Seitens der Metro hieß es da noch, dass der Konzern und Redos mit Hochdruck verhandle, um den Vertragsschluss, der sich seit Monaten hinzieht, endlich zu finalisieren, aber nichts passierte. In Sachen Real-Verkauf, der eigentlich schon im Sommer über die Bühne gegangen sein sollte, zeichnete sich für Metro-Chef Olaf Koch kurz vorm Weihnachtsgeschäft noch immer kein Deal ab. Nun hat der Metro-Aufsichtsrat eingegriffen und die spektakuläre Wende eingeleitet.