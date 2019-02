BF.direkt-Vorstand: Manuel Köppel unterstützt Francesco Fedele

Manuel Köppel

Die BF.direkt AG erweitert ihren Vorstand. Neben dem bisherigen Alleinvorstand und Gründer des Unternehmens, Francesco Fedele (54), wurde Manuel Köppel (39) in den Vorstand berufen. Köppel gehört dem Unternehmen seit 2014 an. Er leitet den Finanzbereich und das Risikomanagement. Darüber hinaus fällt die Strukturierung institutioneller Finanzierungsprodukte in seinen Zuständigkeitsbereich. Der Vorstandsvorsitzende Francesco Fedele fokussiert sich weiterhin auf die strategische Positionierung des Unternehmens am Markt und den Vertrieb.

„Das Geschäft der BF.direkt AG ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Daher ist die Erweiterung des Vorstands der nächste folgerichtige Schritt. Manuel Köppel hat in den letzten viereinhalb Jahren ganz wesentlich zu unserem Wachstum beigetragen und wird künftig den Ausbau neuer Geschäftsbereiche verantworten“, kommentiert CEO Francesco Fedele. Im abgelaufenen Geschäftsjahr belief sich der Bilanzgewinn des Unternehmens auf rund 1,2 Millionen Euro, daraus wird wie schon im Vorjahr eine Dividende in Höhe von insgesamt 825.000 Euro an die Aktionäre ausgeschüttet.



„Einer meiner Schwerpunkte wird der Ausbau des Geschäfts mit alternativen Finanzierungen für institutionelle Investoren sein. Für diesen Bereich haben wir 2017 die Tochtergesellschaft BF.capital ins Leben gerufen“, erläutert Manuel Köppel, CFO und Vorstand. Die BF.capital GmbH betreut innerhalb der BF-Unternehmensgruppe die Transaktionen, die zur Finanzierung durch institutionelle Investoren geeignet sind. Sie ermöglicht solchen Investoren über geeignete Produkt- und Abwicklungspartner ein Engagement in der gewerblichen Immobilienfinanzierung und unterstützt die Investoren in Fragen des Risikomanagements und des Deal-Controllings.



Der studierte Diplom Betriebswirt Köppel war von 1999 bis 2010 in verschiedenen Positionen im LBBW-Konzern tätig, u.a. in den Bereichen Corporate Finance und Konzernstrategie. Vor seinem Eintritt in die BF.direkt AG war Köppel als selbstständiger Berater im Bereich M&A und Beteiligungen mit Schwerpunkt auf die Finanzdienstleistungsbranche tätig.