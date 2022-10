Best Western Plus Hotel Fellbach-Stuttgart eröffnet

Alles nach Plan: Seit dem 1. Oktober 2022 betreibt die B.W. Hotel Betriebsgesellschaft das Best Western Plus Hotel Fellbach-Stuttgart. Sie hat damit wie im Juli angekündigt [wir berichteten] planmäßig die operativen Tätigkeiten des bisherigen Betreibers Karsten Warth übernommen. Für das Management des Business- und Tagungshotels mit 149 Zimmern zeichnet die Unitels Consulting GmbH verantwortlich.

.

Zur Übernahme konnten alle Mitarbeiter vom neuen Betreiber übernommen werden und nun startet planmäßig ein umfangreiches Renovierungsprogramm des Vier-Sterne-Hotels mit einem Investitionsvolumen von rund zwei Mio. Euro. So sollen unter anderem sowohl die Tagungsräume als auch der Wellness- und Saunabereich des Hauses ein Facelift erhalten. „Die Übergabe des Betriebs in Fellbach verlief absolut reibungslos, war vom bisherigen Betreiber Karsten Warth sehr gut vorbereitet und wurde in einwandfreiem Zustand übergeben. Wir freuen uns sehr, dass wir das komplette Mitarbeiterteam des Hauses übernehmen konnten,“ sagt Roman Schmitt, Geschäftsführer der B.W. Hotel Betriebsgesellschaft und der Unitels Consulting GmbH. „Nun laufen die Renovierungsarbeiten an. Wir haben uns viel vorgenommen und wollen das Hotel für die Zukunft aufstellen. Auf dem Plan stehen unter anderem umfassende Renovierungen der Lobby, Zimmer, Tagungsräume sowie des Saunabereichs.“ Geleitet wird das Best Western Plus Hotel Fellbach-Stuttgart seit Oktober von Mile Zovko als Cluster-Direktor, der auch das Best Western Hotel Kaiserslautern führt.



Der bisherige Betreiber des Hotels, Karsten Warth, hat sich nach dem Ende seines Pachtvertrags aus dem operativen Geschäft zurückgezogen. Einen neuen langjährigen Pachtvertrag für das Hotel hat nun seit Oktober 2022 die B.W. Hotel Betriebsgesellschaft übernommen. Das Management des 149-Zimmer-Hotels verantwortet die Unitels Consulting GmbH. Die B.W. Hotel Betriebsgesellschaft pachtet und führt neben dem neuen Haus in Fellbach bereits erfolgreich neun Best Western Hotels an den Standorten Bad Mergentheim, Bremen, Frankfurt, Gießen, Kaiserslautern, München, Osnabrück, Weibersbrunn und Wiesbaden. Operativ stehen alle Häuser im Management des Schwesterunternehmens Unitels Consulting GmbH, die für Hotels Dienstleistungen wie Buchhaltung, Controlling, Management und Consulting anbietet.



Das Best Western Plus Hotel Fellbach-Stuttgart ist am Rande des Fellbacher Stadtparkes in der Tainer Straße 9 gelegen. Das Vier-Sterne-Hotel bietet 149 geräumige Zimmer sowie fünf eigene Tageslicht-Seminarräume für bis zu 80 Personen. Im angrenzenden Kongresszentrum, der Schwabenlandhalle, sind weitere Tagungskapazitäten für bis 1.400 Personen vorhanden. Direkt am Hotel befinden sich 130 hoteleigene Park- und Tiefgaragenplätze für die Gäste.