Berlin kauft „Haus der Statistik“ am Alex

Der Komplex sieht veritabel heruntergekommen aus, verfällt leise vor sich hin und ist durch diverse Umstände immer wieder von der Abrissbirne verschont geblieben – jetzt hat das Land Berlin das „Haus der Statistik“ am Alexanderplatz von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIma) gekauft und direkt an die landeseigene Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) weitergereicht. Der Deal geht auf eine Vereinbarung im Hauptstadtfinanzierungsvertrag zurück [Land kündigt Kauf des Haus der Statistik an].

.

140 Millionen Euro will der Senat in das inzwischen gemeinhin „Geisterhaus“ genannte Gebäude an der Otto-Braun-Straße 70-72 investieren, um die 40.000 m² Nutzfläche wieder auf Vordermann zu bringen. 61,7 Millionen Euro davon sind allerdings bereits für den puren Kauf (zum Verkehrswert) verbraucht werden. Grundsätzlich ist eine Nutzung durch die Verwaltung und diverse Behörden plus für „soziokulturelle Zwecke“ vorgesehen. Gemeint sind Ateliers und Kunstprojekte, Bildungs- und Integrationsangebote. Aber auch über Wohnungs-Neubau wird sinniert, und zwar dort wo flachere, zurückliegende Gebäudeteile sinnvollerweise abgerissen werden könnten/sollten.



Der erbarmungswürdige Zustand der Fast-Ruine soll jetzt zunächst grundsätzlich behoben werden. Die Berliner Immobilienmanagement GmbH wird zeitnah einen Fassadenwettbewerb ausloben und Projektsteuerungsleistungen ausschreiben. Was die Fassade angeht, muss auf vorhandene Substanz kaum Rücksicht genommen werden: Fenster gibt es in dem Elfgeschosser nur noch vereinzelt – und der Rest rieselt.