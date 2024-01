Beos holt PV-Spezialisten nach Oberschleißheim

Die Beos AG holt den Anbieter von PV-Wechselrichtern und Energiespeicherlösungen Sungrow in den gemischt genutzten Gewerbepark Druckwerk Oberschleißheim. Der neue Mieter bezieht eine Gesamtfläche von rund 5.000 m². Die Mietfläche verteilt sich auf etwa 680 m² Büro-, 3.540 m² Lager- und Produktionsräume sowie 780 m² Freifläche. Hinzu kommen 58 Außenstellplätze.

.

„Mit Sungrow konnten wir einen bonitätsstarken Mieter aus dem Bereich der Solartechnologie gewinnen, der einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leistet und damit ideal zu unserer Nachhaltigkeitsstrategie und unserem ökologischen Engagement passt. Wir freuen uns, dass Sungrow den vielseitigen Mietermix im Druckwerk langfristig bereichert. Die Neuvermietung unterstreicht die Attraktivität des Gewerbeclusters vor Ort", sagt Christoph Zwanzig, zuständiger Projektleiter und Senior Projektmanager der Beos AG.



Das Druckwerk Oberschleißheim steht auf dem ehemaligen Areal der Münchener Druckerei Bruckmann Tiefdruck. Die Beos AG hat das Gelände in der Miltenberger Straße 64 seit Erwerb 2016 [wir berichteten] in einen modernen Multi-Tenant-Gewerbepark mit mehr als 27.000 m² flexibel nutzbarer Fläche umgewandelt. Das Druckwerk umfasst insgesamt fünf Baukörper aus den Jahren 1974, 1994 und 2018. Zu den weiteren Mietern gehören etwa BMW [wir berichteten] und der Büromöbelhändler Designfunktion.



Das Areal profitiert von seiner hervorragenden Verkehrsanbindung, unter anderem an die A9 und eine fünf Minuten entfernte S-Bahn-Station, sowie der günstigen Lage zwischen dem Flughafen und der Münchener Innenstadt. Knight Frank war bei der Vermietung beratend tätig. JLL hat Sungrow bei der Flächensuche beraten und die Anmietung vermittelt.