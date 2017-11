Beos erwirbt TechnologiePark Bergisch Gladbach

Die Beos hat für den auf Repositionierungsobjekte ausgerichteten Fonds „Beos Value Investment Fund Germany I“ den TechnologiePark Bergisch Gladbach (TBG) erworben. Das ehemalige Siemens-Areal im Stadtteil Moitzfeld umfasst 36 Gebäude mit einer Gesamtmietfläche von 74.600 m². Der Investment Manager wird das Areal am Bockenberg ähnlich wie das Kölner Carlswerk sukzessive als moderne Unternehmensimmobilie revitalisieren und den Park um zusätzliche multifunktionale Gewerbeflächen erweitern. Zwangsverwalter Albert Hanseder-Schiessl hatte den möglichen Verkauf bereits ein paar Tagen durchblicken lassen, wollte gegenüber den Medien aber keine weiteren Auskünfte geben, bis der Verkauf notariell beurkundet ist. Der Technologiepark steht seit fünf Jahren unter Zwangsverwaltung des Anwaltsbüros HWW Wienberg Wilhelm.

„Der TechnologiePark Bergisch Gladbach ist ein etablierter Forschungs- und Gewerbestandort in der Metropolregion Köln-Bonn. Durch gezielte Investitionen in die Bausubstanz und die Flächen werden wir die Objektqualität und Aufenthaltsqualität weiter erhöhen. Zusätzlich werden wir konsequent nachverdichten, um die enormen Potenziale des Areals voll auszuschöpfen. Durch diese baulichen Maßnahmen wollen wir zusätzlichen Raum für attraktive Arbeitsstandorte schaffen und so Bestandsmietern wie auch neuen Nutzern maßgeschneiderte Lösungen bieten“, erläutert der verantwortliche Projektleiter Philipp Oevermann.



Der gemischt genutzte Hauptteil des Technologieparks besteht überwiegend aus Büro-, aber auch aus Logistik- und Produktionsflächen. Hinzu kommt ein Laborcampus, der sich aus drei Gebäuden zusammensetzt. Im südlichen Bereich und separat erschlossen befindet sich ein etablierter Fachmarkt für Wohn- und Gartenbedarf der Firma Knauber Freizeit. Der Technologiepark liegt in unmittelbarer Nähe der Autobahn A 4 und ist 14 Kilometer vom Flughafen Köln/Bonn sowie 18 Kilometer vom Kölner Zentrum entfernt.



Aktuell sind 140 gewerbliche Mieter mit rund 2.000 Mitarbeitern im TechnologiePark ansässig. Einer der Hauptmieter ist RI Research Instruments, ein Hersteller von Komponenten für Teilchenbeschleuniger und Röntgenanlagen, der erst in der letzten Woche die langfristige Prolongation seines Mietvertrags über 7.000 m² bekannt gegeben hat. Zudem plant das Parkmanagement die Errichtung einer neuen rund 700 m² großen Produktionshalle für das Unternehmen, das mit 30 Jahren nicht nur am längsten am Standort ansässig, sondern nach Miltenyi Biotec und Knauber auch das drittgrößte Unternehmen im Park ist. Schon im Jahr 2014 hatte der Park für RI eine neue Halle in ähnlicher Größe zur Erweiterung der Produktion errichtet. „Genau diese Flexibilität ist es auch, die wir am Park so schätzen“, begründet Dr. Michael Peiniger, Sprecher der Geschäftsführung, die langfristige Mietvertragsverlängerung in der letzten Woche. „Unser Unternehmen muss „atmen“ können – und sein Standort mit ihm. Wir arbeiten projektorientiert und nicht produktorientiert, so brauchen wir mal weniger mal mehr Flächen. Und der TechnologiePark wird genau dieser Anforderung nach einer hohen Flexibilität gerecht. Vor allem deshalb, und weil wir durch die professionelle Arbeit der Parkleitung in den letzten Jahren wieder das Vertrauen in den Standort zurückgewonnen haben, haben wir uns so langfristig an den Park gebunden," so Peiniger. Laut des neuen Eigentümers haben auch die beiden anderen Hauptmieter noch langfristige Mietverträge laufen.