Benchmark feiert Richtfest für Townus in Oberursel

Die Benchmark Real Estate GmbH hat am 24. Februar mit dem Generalunternehmer Köster Bau, dessen Handwerkern, den Planern, Mietern, Nachbarn sowie der Bürgermeisterin Antje Runge und weiteren Vertretern der Stadt Oberursel das Richtfest für die Oberurseler Büroentwicklung Townus gefeiert. Benchmark investiert deutlich mehr als 50 Millionen Euro in den Neubau nahe der Mainmetropole Frankfurt.

.