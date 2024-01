Becken Holding ernennt Markus Reinert zum COO

Markus Reinert

© Becken Holding GmbH

Markus Reinert FRICS (58), der noch bis zum 31. Dezember an der Spitze von IC Immobilien stand, wird künftig als COO der Becken Holding das Wachstum - vor allem der Geschäftsbereiche Asset- und Property-Management sowie ESG-Refurbishment - vorantreiben.

.

Der Immobilienexperte kommt vom Asset- und Property-Manager IC Immobilien Gruppe, wo er Sprecher der Geschäftsführung war. Im November letzten Jahres war bekannt geworden, dass der Immobilienexperte die IC Immobilien Gruppe nach über acht Jahren verlässt und sein Posten von Aydin Karaduman übernommen wird [wir berichteten]. Bei der Becken Holding wird er künftig auf der Ebene der Holding die Schnittstelle zwischen Development und Asset- und Property-Management bilden. Zu seinen Kernaufgaben zählt u.a. das organische und anorganische Wachstum von neuen Asset- und Property-Management-Mandaten und die Koordinierung dieser Geschäftsaktivitäten der Industria mit den Manage-to-ESG-Aktivitäten von Becken. Die Asset- und Property-Management-Aktivitäten im Wohnbereich werden derzeit bei der Industria in Frankfurt gebündelt. Sie werden dort von Geschäftsführer Jürgen Hau verantwortet, der ca. 60 Mitarbeiter in diesem Bereich führt.



Die Unternehmensgruppe möchte u.a. neue externe Mandanten für ihre Asset- und Property-Management-Leistungen gewinnen. Diese sollen sowohl aus dem Wohnimmobilien- als auch verstärkt aus dem gewerblichen Bereich kommen. Industria managt bereits externe Mandate, beispielsweise betreut das Unternehmen das Management für Wohnbestände u.a. von Wealthcap. „Wir sehen großes Potenzial in der Verbindung von Asset- und Property-Management mit Manage-to-ESG-Strategien und deren Umsetzung", so Jörn Stobbe, CEO der Becken Holding GmbH.