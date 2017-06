Becken bezieht neuen Firmenhauptsitz im „Finnlandhaus“

Die Becken Holding GmbH bezieht zum 01. Juli 2017 den neuen Firmenhauptsitz im Finnlandhaus in der Hamburger City. Die Immobilie in der Toplage Esplanade 40-41 hatte der Projektentwickler bereits in 2012 erworben und im Anschluss umfangreich saniert. Das Hamburger Immobilienunternehmen wird die obersten 4 Etagen mit einer Bürofläche von etwa 1.500 m² beziehen. Das Refurbishment-Projekt wird zeitgleich mit dem benachbarten Neubau „Esplace“ zum Ende des zweiten Quartals 2017 fertiggestellt. Beide Objekte sind insgesamt zu rund 80 Prozent vermietet. Die weiteren Mieter werden im dritten Quartal dieses Jahres ihre Büroflächen beziehen.

.

"Mit dem Erwerb des Finnlandhauses ergab sich für uns die einzigartige Gelegenheit, unseren neuen Firmensitz in Hamburgs bester Lage selbst zu entwickeln. Die oberen Stockwerke bieten einen hervorragenden Blick über die Außen- und Binnenalster. Vor unserer Tür liegt die Innenstadt mit ihren Geschäften, Restaurants und dem Bahnhof, der eine optimale Verkehrsanbindung gewährleistet. Das ist schwer zu übertreffen. Zudem ist der Umzug in das ‚Finnlandhaus‘ vor dem Hintergrund unseres Unternehmenswachstums der nächste logische Schritt“, so Dieter Becken, Geschäftsführender Gesellschafter der Becken Holding GmbH.





Rund 65 Mio. Euro flossen in die Sanierungen der beiden Häuser: Finnlandhaus und Esplace.



Das denkmalgeschützte „Finnlandhaus“ aus den 1960er Jahren wurde modern und stilvoll revitalisiert, bietet rund 5.600 m² Gesamtmietfläche und befindet sich im Eigenbestand der Familie Becken. Der Stil der 1960er Jahre konnte sowohl durch die Rekonstruktution der Originalfassade, als auch im modernen Inneren des Gebäudes erhalten und umgesetzt werden. Der 50 Meter hohe Bürokomplex verfügt über 13 Geschosse. Gleichzeitig mit dem „Finnlandhaus“ wird auch das „Esplace“ mit rund 5.800 m² Büromietfläche als sein Nachbar auf der letzten freien Fläche in Hamburgs Innenstadt fertiggestellt. Gemeinsam bilden die beiden Büroobjekte ein zeitloses Doppel. Für beide Projekte wird die DGNB-Zertifizierung in Gold angestrebt.