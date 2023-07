B&B eröffnet 2025 in Ex-Finanzamt in Solingen

Das heute leerstehende Finanzamt in der Kamperstraße 16-18 in Solingen-Ohligs eröffnet voraussichtlich in 2025 als Hotel. Der Eigentümer des Gebäudes, der zur internationalen Peker Gruppe mit Hauptsitz in Istanbul gehörende Projektentwickler Peker Holding GmbH, hat auf Vermittlung von Aengevelt mit der Hotelkette B&B Hotels einen 20 Jahres-Mietvertrag abgeschlossen. Insgesamt entstehen in dem mehr als 3.000 m² Fläche umfassenden Gebäude 75 Hotelzimmer.

