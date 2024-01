Bayreuth startet Bebauungsplanverfahren für Kulturquartier

Die Entwicklung der ehemaligen Sparkassengebäude in der Bayreuther Innenstadt kann voranschreiten. Dafür erhielt das verantwortliche Joint Venture bestehend aus Ehret+Klein und Pegasus Capital Partners am 20. Dezember 2023 ein positives Signal aus dem Stadtrat Bayreuth.

.

Der Stadtrat Bayreuth hat Mitte Dezember einstimmig den Aufstellungsbeschluss zum Start des Bebauungsplanverfahrens für das Kulturquartier befürwortet. Mit dem Ziel, die städtebauliche Entwicklung und Wiedernutzbarmachung der Flächen zügig voranzutreiben, wird der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren aufgestellt. Im Aufstellungsbeschluss wurden die Planungsziele für das Gebiet formuliert. Geplant ist demnach ein gemischt genutztes Quartier, das Wohnen, Gewerbe, Handel und Kultur unter einem Dach vereint. Diese vielfältige Nutzung wird die Attraktivität des Quartiers steigern und zur Schaffung einer lebendigen Innenstadt beitragen.



Ebenfalls im Antrag eingeflossen sind Vorgaben eines Kommunalen Denkmalkonzepts (KDK). Aufgrund der zentralen Lage und der Nähe zum UNESCO Weltkulturerbe Markgräflichen Opernhaus war dieses gefordert worden. Das Denkmalkonzept wurde in den vergangenen zwei Jahren im Auftrag der Stadt Bayreuth erarbeitet.



„Dieser Beschluss markiert nicht nur einen wichtigen Meilenstein in unserem Vorhaben, sondern ist auch ein klares Signal dafür, dass das Projekt nun mit großen Schritten fortschreiten wird. Das beschleunigte Bebauungsplanverfahren ist für uns von entscheidender Bedeutung, um unsere visionären Pläne zügig in die Realität umsetzen zu können. Wir sind zuversichtlich, dass die erarbeiteten Planungsziele die Grundlage für eine nachhaltige und ansprechende städtebauliche Entwicklung legen werden", betont Matthias Frank, Projektleiter bei Ehret+Klein.



Thomas Becker, Leiter Projektentwicklung, Pegasus Capital Partners, ergänzt: „Der einstimmig gefasste Aufstellungsbeschluß bestärkt uns auf unserem Weg zur Entwicklung eines gemischten Quartiers. Mit unseren Ideen und Ansätzen sind wir sicher, das Areal im spannenden Umfeld des Weltkulturerbes aufzuwerten.“



In den kommenden Monaten wird der Planentwurf vorgestellt, begleitet von einer Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Behörden. Um die Zeit bis zur Realisierung zu überbrücken, halten die Projektpartner an den gemeinnützigen Zwischennutzungen fest. Seit 2021 stellen sie einige Flächen im ehemaligen Sparkassengebäude preiswert an Vereine, Start-Ups, Co-Worker, Studierende und Kreativschaffende zur Verfügung. Vier Mieter nehmen diese Interimsnutzungen wahr und beleben bereits jetzt die Badstraße 5-7 und Opernstraße 8-12.