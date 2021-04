Die Bayes Esports Solutions GmbH hat in Berlin in der Kottbusser Straße 11, im Erweiterungsbau der Lichtfabrik, rd. 924 m² Bürofläche über zwei Etagen gemietet. Vermieter ist die Nicolas Berggruen Berlin Five Properties GmbH & Co. KG. Engel & Völkers Commercial Berlin war beratend und vermittelnd tätig.

