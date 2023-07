BayernLB: Dirk Mattner leitet Vertrieb des Immobiliengeschäfts in Hamburg

Dirk Mattner (47) leitet ab sofort für die BayernLB den Vertrieb für Hamburg und die gesamte Region Nord, einen für die Landesbank bedeutenden Immobilienstandort.

„Wir freuen uns außerordentlich, dass wir für unseren Vertriebsstützpunkt in Hamburg mit Dirk Mattner einen uns sehr vertrauten, kompetenten und gut vernetzten Mitarbeiter für diese Funktion ernennen konnten. Durch die Stärkung des Vertriebsstandortes Hamburg wird die erfolgreiche Geschäftsentwicklung im Immobiliengeschäft in der BayernLB fortgesetzt und die Nähe zu unseren Kunden sowie die Verankerung in den nationalen Regionen weiter vertieft“, so Bernd Mayer, Bereichsleiter Immobilien BayernLB.



Mattner gilt als ausgewiesener Experte und geschätzter Ansprechpartner für die Immobilienkunden der BayernLB in der Region Nord und bei der Koordinierung der 360°Real-Estate-Angebote, die im BayernLB Konzern erbracht werden. Dirk Mattner wechselte 2019 zur BayernLB [wir berichteten] und konnte seither das Immobiliengeschäft der BayernLB sehr erfolgreich ausbauen.



Nach der erfolgreichen Einführung von Vertriebsleitern in Frankfurt und Berlin 2022 [wir berichteten], ist nun auch in Hamburg eine Vertriebsleitung mit klarer Regionalverantwortung ernannt. Mit diesem Schritt stärkt die BayernLB die Marktdurchdringung und Marktpräsenz im deutschen Immobilienmarkt weiter.