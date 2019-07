Barings erwirbt voll vermietetes, erstklassiges Logistikobjekt in Toulouse

Barings schlägt in Frankreich zu. Das Unternehmen hat ein neues erstklassiges Logistik-Asset in Muret im Großraum Toulouse erworben. Entwickler der Immobilie ist Vectura. Der Kauf erfolgte im Namen institutioneller Kunden für eine Core-Investment-Strategie. Darüber hinaus hat Barings eine verbindliche Vereinbarung zur Erweiterungsentwicklung von ca. 23.000 m² abgeschlossen.

.